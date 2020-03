"Gestionem des de la recerca del sòl fins al lliurament"

Oferta

14.03.2020 | 04:00

A SALAS són experts en gestió immobiliària i es dediquen a l'habitatge des de fa gairebé 30 anys. Es tracta d'una empresa familiar nascuda a Sabadell l'any 1992 de la mà de Pere Esteve Sala, i compten amb una experiència de més de 3.500 llars entregades. Com a gestora disposen d'un equip multidisciplinar format per més de cent professionals.

"Som especialistes en promoció immobiliària en el mercat de Catalunya i Balears. Desenvolupem tant habitatges destinats a la venda com al lloguer i també altres tipus de promocions immobiliàries com hotels i residències, entre d'altres", indica en Manel Rodríguez, director general de SALAS. "El denominador comú és la capacitat de gestió per dur a terme totes les tasques necessàries per desenvolupar qualsevol tipus de projecte immobiliari: des de la recerca de sòl fins al lliurament, passant per totes les fases, les de disseny, construcció o comercialització", afegeix

Rodríguez manifesta que la proposta de SALAS s'articula entorn de cinc eixos. El primer és el servei. Rodríguez apunta que "dissenyem un producte competitiu i de primera qualitat que compta, a més, amb un assessorament i un acompanyament personalitzat per a cada tipus de client". Precisament l'atenció al client té un pes molt important en l'activitat de SALAS, a través d'un tracte directe i continu pel que fa a la resolució de dubtes, un servei d'opcions de personalització, informació i seguiment del projecte...

Processos

Un segon eix de l'activitat de SALAS passa per la qualitat. Una mostra n'és que estan certificats amb la ISO 9001, "un fet que suposa tot un seguit de garanties per al client, perquè seguim processos estandarditzats que permeten complir amb les seves expectatives".

Un tercer eix és la professionalitat, avalada per les tres dècades al sector i pel seu ampli equip de professionals.

El quart és l'honestedat, treballant des de la transparència de la informació, l'ètica, la confiança i el compromís amb els clients, mitjançant un tracte directe i personalitzat.

El cinquè eix és la innovació. "Busquem la millora constant pel que fa a processos, sistemes de treball, flexibilitat i adaptació al client", constata Rodríguez.

El director general de SALAS afirma que tenen un perfil de clientela molt variat per la diversitat de productes que ofereixen, tot i que majoritàriament es troba en una franja d'edat d'entre 35 i 49 anys.

"Per la nostra manera de treballar, primer comprovem que existeix una demanda, l'estudiem, veiem quines característiques i necessitats té i, a partir d'aquestes dades, creem un producte personalitzat per a cada tipus de mercat i població", manifesta. "Així doncs, actualment treballem en més de mil habitatges en curs, en diferents modalitats de venda, lloguer, renda lliure, protecció oficial, etcètera".

A Terrassa, SALAS compta avui amb dues promocions d'obra nova en venda: l'Edifici Avinguda (37 habitatges de dos a quatre dormitoriss situats a l'avinguda de Barcelona, número 155) i l'Edifici Obac (28 pisos d'un a quatre dormitoris ubicats a la cantonada dels carrers de Guipúscoa i Bilbao). Les dues promocions es comercialitzen des del punt de venda de SALAS situat a l'avinguda de Barcelona, número 87.