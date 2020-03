Com fer de "minimetres"... "maxicases"

Reportatge

14.03.2020 | 04:00

Les dimensions de la nostra llar són les que són, però segons els experts en interiorisme, sí els metres s'aprofiten bé, poden multiplicar-se. De quina manera podem aconseguir-ho? Doncs triant els mobles adequats, amb la llum apropiada i també no deixant buits "morts", entre altres mesures. Només d'entrar en un menjador, per exemple, estem acostumats a dirigir la nostra mirada cap allà on es troba el sofà. Però per què no podem prescindir d'aquest element del mobiliari en aquest espai principal de casa?

En lloc del sofà, per guanyar espai, podem col·locar una butaca i un parell de pufs com a alternativa. "Ens hem acostumat al sofà perquè l'hem vist sempre a casa dels nostres pares i avis; sembla imprescindible, però no ho és", explica la interiorista Eva Luccioro. L'especialista en disseny d'interiors indica que la màxima d'un saló és que sigui còmode, però per això potser no fa falta col·locar-hi un sofà, sinó que podem optar per alternatives que no ocupen tant espai visual. I que a la pràctica ens donaran el mateix servei, però d'una forma molt més "fluida" que amb aquesta peça del mobiliari que d'entrada sembla imprescindible en qualsevol llar.

Una altra de les màximes per guanyar espai (o, si més no, per aconseguir una major sensació d'amplitud) és aplicar la regla del "menys és més" sempre que decorem una casa de petites dimensions. Potser toca, per exemple, "limitar el nombre d'elements de decoració", malgrat que alguns d'ells resultin necessaris per equilibrar el volum dels mobles.

Segons les interioristes Eva Luccioro i Angie Hidalgo, també cal limitar el nombre de mobles en si. "Tots els mobles junts no haurien d'ocupar més d'un terç de l'estança", apunten.

Per desfer-nos d'ells d'una manera eficaç i sense equivocar-nos, ambdues recomanen "analitzar moble a moble" i pensar si cadascun d'ells té una funció significativa, o bé és un mer recurs de decoració. I si és així comenten taxatives: "Fora!".

Doble funció

Les expertes asseguren que per sumar espai són molt útils els mobles amb una doble funció, com les taules amb una tapa que s'aixeca i on podem guardar mantes i coixins, o els bancs baixos que també ens serveixen com a "magatzem". Tot i aquesta possibilitat, segons expliquen, estaria bé que ens plantegéssim fins a quin punt necessitem un emmagatzematge infinit. "No es tracta només de buscar on guardem el que no utilitzem, sinó també de tenir allò just i necessari, i d'aprendre a desfer-nos de les coses que guardem sense cap sentit", indica Hidalgo.

En el cas de tenir sostres de poca alçada, com passa habitualment en els habitatges amb golfes, cal evitar posar-hi mobles alts, i a més haurem d'aconseguir que la llum no provoqui ombres, ja que això ens acabarà donant la sensació que l'espai és menor. A més, tant la llum com el color de les parets determina molt la sensació d'espai d'un habitatge, una raó per la qual ambdues interioristes aconsellen alliberar les entrades de llum natural. Amb aquest propòsit, per exemple, cal deixar enrere les cortines de teles espesses. El millor és escollir teles lleugeres, cortinetes transparents o amb un efecte de "reixeta". Així aconseguirem esmorteir la llum i evitar mirades indiscretes, sí, però també deixarem passar una claror natural que resultarà bàsica per engrandir visualment qualsevol estança. Un altre truc per reflectir la llum i difondre-la per l'ambient és situar un mirall enfront de la finestra, cosa que ens aportarà una sensació d'espai.

Encara que a les dues interioristes els encanta la barreja de tonalitats i colors intensos, que tinguin personalitat, quan les cases són petites aconsellen que, si cal saturar les parets amb algun color, aquest "hauria de ser el blanc". Això sí, es poden usar diferents tons de blanc, és a dir, tant en textures com en formes diverses. "Això ens proporcionarà riquesa en la decoració, encara que no descartaríem pinzellades de color en peces 'deco' o en petits mobles", apunten.

La millor característica del blanc a l'hora d'engrandir espais és la seva capacitat per reflectir la llum. "Aquesta sensació, combinada amb colors vibrants en petites dosis, aporta frescor i vitalitat a l'estança", asseguren les especialistes.