A Terrassa, el 21,57 per cent dels habitatges tenen una superfície igual o inferior als 75 metres quadrats, segons l'Anuari Estadístic municipal. A Terrassa, el 21,57 per cent dels habitatges tenen una superfície igual o inferior als 75 metres quadrats, segons l'Anuari Estadístic municipal.

Una qüestió de mides

El 20% dels habitatges espanyols, de 30 a 60 m²

14.03.2020 | 04:00

La mida d'un pis és un dels factors que n'acaba determinant el preu, de forma que moltes persones s'han de decantar per habitatges petits, o relativament petits, on viure per qüestions econòmiques. També els joves que volen independitzar-se solen en moltes ocasions accedir a un estudi com a primer habitatge, és a...