Un sector que es recupera i suma nous projectes

Radiografia

15.02.2020 | 04:00

El sector de la construcció a Terrassa gaudeix de dinamisme i s'ha recuperat després del parèntesi que van significar els anys més durs de la crisi. Ara bé, l'any 2019, els projectes de noves construccions de pisos i cases a Terrassa van entrar en una fase d'una certa estabilització. Així es desprèn del nombre de sol·licituds de llicències per alçar nous habitatges que el 2019 va rebre l'Ajuntament de Terrassa. En concret, el Servei d'Urbanisme municipal va registrar peticions per edificar un total de 476 habitatges de nova planta (46 en cases -promocions unifamiliars o bifamiliars- i 430, en plurifamiliars - blocs de pisos-), segons les dades provisionals de l'Ajuntament.

Aquesta xifra va ser menor que la d'un any abans, el 2018, en què el nombre de pisos projectats va arribar a 784 (70 de tipus unifamiliar/bifamiliar i 714, plurifamiliars). La xifra del 2019 apunta d'aquesta manera a una certa desacceleració de l'activitat constructiva de nous habitatges, que sembla confirmar-se amb les primeres dades relatives a 2020. En aquest sentit, i fins al 7 de febrer, a l'Ajuntament han rebut sol·licituds de llicència d'obres majors per a 22 habitatges (4, en cases). A les mateixes dates del 2019, la xifra s'elevava a 68 immobles (només 4 corresponien a habitatges unifamiliars).

El fet que es comenci a parlar d'una nova bombolla immobiliària; les incerteses sobre la situació econòmica; i l'obligació fixada per l'Ajuntament de Barcelona de dedicar un 30 per cent de la superfície a pisos de protecció oficial en promocions residencials que superin els 600 metres quadrats, siguin de nova creació o reforma integral, poden haver contribuït a l'alentiment del sector. Amb tot, les xifres del 2019 sobre

les sol·licituds per construir nous habitatges continuen sent molt més favorables que ens els anys més durs de la crisi. El pitjor a Terrassa en aquest sentit va ser el 2014, quan l'Ajuntament tan sols va rebre peticions de llicència per construir 15 immobles (tot, cases). De fet, durant el període entre el 2011 i el 2016, les grues van pràcticament desaparèixer de l'horitzó de la nostra ciutat.

A nivell de tot el territori, les dades presentades el gener pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (que ha de visar cada projecte de nova edificació que es presenta davant l'Ajuntament) venen a confirmar la tendència manifestada a Terrassa. El 2019, al conjunt

de Catalunya, es van visar un total de 15.853 habitatges, cosa que va suposar un increment del 8,6 per cent respecte a les dades del 2018, si bé l'increment va ser entre un 30 i un 40 per cent menor que en anys anteriors.

A Barcelona ciutat va destacar que l'any passat hi va haver un creixement del 33,1 per cent en la superfície visada. Principalment a causa de l'augment dels projectes en el sector terciari, com la construcció d'oficines o naus industrials. I és que en aquest àmbit concret, l'increment de la superfície visada va ser del 217,8 per cent. A aquesta alça hi va contribuir decisivament la construcció d'un gran complex industrial a la Zona Franca i d'oficines al districte del 22@.