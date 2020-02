El lloguer d'habitacions, una alternativa creixent

Tendències

15.02.2020 | 04:00

Comptar amb els serveis d'una agència immobiliària ens servirà perquè ens informin i ens assessorin al detall sempre que ens plantegem comprar o llogar un pis o una casa. Hi ha persones, però, que per la seva situació econòmica decideixen optar per una alternativa que es troba a l'alça: buscar i llogar una habitació en un pis compartit, on conviure amb altres inquilins.

Existeix un mercat creixent en aquest camp que la web Badi (dedicada a la recerca d'habitacions de lloguer) s'ha encarregat d'estudiar amb l'ajuda de la consultora Savills Aguirre Newman. L'estudi ens permet saber quin és el preu que de mitjana es paga cada mes per llogar una habitació a Terrassa durant una temporada. Aquest se situa en els 314 euros. La xifra de la nostra ciutat queda lluny dels 443 euros que de mitjana al mes costa llogar una habitació a Barcelona ciutat (cal tenir en compte que hi ha diferències de preu evidents segons la zona triada), i dels 403 euros mensuals que de mitjana val llogar una habitació en un pis compartit a Madrid capital. La mitjana al conjunt d'Espanya és de 396 euros. La xifra és un 28 per cent inferior a la mitjana europea, que se situa en els 550 euros.

L'anàlisi indica precisament que les ciutats de Barcelona i Madrid concentren la major part de la demanda pel que fa al lloguer d'habitacions. Així, a la capital catalana es va concentrar fins a un 43 per cent de les 200 mil habitacions que van aparèixer a la plataforma Budi l'any passat. A Madrid, el 21 per cent.

La prova que existeix una demanda creixent pel que fa al lloguer d'habitacions és que, a Barcelona ciutat, aquest mercat va créixer un 46 per cent entre el 2015 i el 2019. La previsió de l'estudi és que seguirà en augment.

Badi també determina que existeix més demanda que oferta quant al lloguer d'habitacions, i que aquest fet n'incrementa els preus. A més, segons l'estudi, la bretxa entre el preu que demana el propietari i el que està disposat a pagar qui busca una habitació és del 12 per cent a Madrid i Barcelona ciutat (i d'un 7 per cent de mitjana a Espanya), pel 50 per cent del lloguer tradicional.

Badi també ha analitzat quin és el perfil de qui cerca llogar una habitació en un pis o una casa. El gruix del sol—licitant té entre 25 i 35 anys (encara que hi ha usuaris amb edats compreses entre els 18 i els 65). Són estudiants i joves professionals que busquen "flexibilitat" tant econòmica com temporal, ja que solen llogar l'habitació durant sis mesos de mitjana. Un altre dels interessos que els mou, és poder viure al centre de les ciutats.

Pel que fa al perfil de la persona que ofereix una habitació per llogar, en el 90 per cent dels casos es tracta d'un particular; la seva edat mitjana se situa en els 32 anys; el 57 per cent de les vegades són dones; i en 70 de cada 100 casos, treballadores.

Aquesta radiografia del lloguer d'habitacions a Espanya també recull dades curioses, com el fet que a Barcelona el 42 per cent dels sol·licitants són estrangers; mentre que a Madrid aquesta xifra es redueix fins a només un 23 per cent.