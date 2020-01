Llogar una habitació costa 443 euros a Barcelona i 403, a Madrid

Efe

29.01.2020 | 13:02

Llogar una habitació en un pis compartit costa 443 euros mensuals de mitjana a Barcelona i 403 euros a Madrid, les dues ciutats que atreuen la major part de la demanda, segons un estudi elaborat per la plataforma de lloguer d'habitacions Badi i la consultora Savills Aguirre Newman.

L'estudi, basat en l'anàlisi de les més de 200 mil habitacions publicades per Budi el 2019, reflecteix que Barcelona, amb més de 90 mil habitacions, concentra el 43 per cent d'aquest mercat, seguida de Madrid, amb el 29,8 per cent (50 mil habitacions), i València, amb el 5 per cent.

Un mercat a l'alça que a la capital catalana ha augmentat un 46 per cent des del 2015 i que seguirà creixent al voltant d'un 32 per cent en els pròxims anys, segons les previsions de l'estudi.

El preu mitjà a Espanya d'una habitació és de 396 euros, un 2 per cent inferior a la mitjana europea (550 euros).

Quant als demandants, el gruix té entre 25 i 35 anys -encara que hi ha usuaris d'edats compreses entre els 18 i els 65-, i són estudiants i joves professionals que busquen "flexibilitat" tant econòmica com temporal -sis mesos de mitjana- i viure al centre de la ciutat.

A l'altra banda de l'oferta, el 90 per cent dels propietaris que lloguen una habitació són particulars, de 32 anys de mitjana; el 57 per cent, dones, i el 70 per cent, treballadores.