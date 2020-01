Tendències per al 2020

25.01.2020 | 04:00

Cada any ve acompanyat de tendències noves. Encara que en el camp de la moda els canvis acostumen a ser més notoris, també se'n produeixen en altres àrees, com el disseny d'interiors. Per això, si es vol fer una reforma o canviar la decoració és bo conèixer les tendències del 2020.

Continuen marcant tendència els espais diàfans amb àmplies cuines obertes al saló- menjador, una pràctica molt habitual en la reforma d'habitatges antics on guanyem espai i il·luminació.

També arriben amb força les parets i portes corredisses de vidre en detriment dels envans. El vidre esmerilat serà la novetat per a separar espais.

Segueixen regnant els tons blancs i neutres, però amb una explosió del que és natural, grisos, daurats, rosacis, ataronjats i verds.

Torna el terratzo no només per a terres, sinó també en parets i en accessoris. També es potencien les rajoles de gran format amb acabats de marbre i la combinació de materials. Fusta, metall i ciment, poden estar junts per a crear textures noves.