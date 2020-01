Fontgas renova la seva botiga

PROPOSTES

24.01.2020 | 18:23

Si voleu inspirar-vos i trobar idees per fer canvis a la vostra llar a la gran botiga de Fontgas trobareu les solucions més innovadores de les principals marques del mercat. A més a més, com a novetat, si visiteu aquests dies la primera planta d'aquest establiment del carrer de la Castellassa, al polígon industrial de Can Petit, us sorprendrà la renovació d'espais que acaba d'estrenar, amb una ambientació d'avantguarda.

La gran botiga-exposició de més de 2.200 metres quadrats, dedicada als equipaments de bany i cuina, electrodomèstics o paviments s'ha modernitzat i enguany estrena una nova distribució de les seccions amb més mostraris de materials i productes en exposició. Les instal·lacions presenten una nova imatge (amb una nova il·luminació i canvis de decoració) per oferir als clients una visita per l'exposició dels seus productes molt més atractiva. De fet, recórrer ara les diferents seccions de la primera planta és tot un al·licient perquè els clients particulars o els professionals de la decoració i l'interiorisme descobriran infinitat de propostes d'equipament per a la llar. Podran veure en directe per triar i remenar in situ les propostes de les més prestigioses marques de cada sector, amb l'assessorament del personal especialitzat.

La planta incorpora, al costat de la secció de banys, dues noves sales de reunions (i una tercera de jocs) per millorar l'atenció personalitzada i on els clients podran comparar materials, colors i textures amb els decoradors o els professionals de la botiga. "Hi ha moltes més mostres de materials que abans no teníem. Fins i tot hem incorporat el revestiment de pedra natural que abans no hi era", descriu el coordinador de la secció de banys Xavi Marsellés. Afegeix que la tendència de reformar el bany o altres espais de la llar va en augment. També cita com a paviment estrella la ceràmica porcelànica imitació parquet de fusta natural.

La secció d'electrodomèstics per a la llar és un altre dels espais que presenta canvis notables en els seus articles en exposició. "Quasi tot és nou. Hem millorat la qualitat del producte amb una oferta de marques de gamma mitja alta", explica Jordi Andreu, responsable d'aquesta àrea. També han ampliat la zona de cocció on els clients poden veure les últimes tendències en campanes de sostre (plaques totalment planes que es mouen amb comandament a distància per facilitar la seva neteja); o frigorífics de dues portes amb càmeres interiors per veure des del mòbil quins aliments hi ha i tablets interactives. Tots els equips permeten la connectivitat a través de wifi amb el mòbil. "En tecnologia tenim el més nou del mercat. I respecte a marques som una de les botigues destacades de Siemens", afegeix el responsable de la secció d'electrodomèstics. "Volem especialitzar-nos en marques de gamma alta per donar un millor assessorament al client".

A més, en aquest departament trobareu una àmplia exposició de televisors d'última generació, amb pantalles de tecnologia 8k.

Amb aquesta redistribució total, la secció de les cuines és la que ha sortit més beneficiada. A partir d'ara compta amb un espai d'exposició propi i independent amb dos professionals al càrrec. "Hem separat físicament i amb personal propi les cuines dels banys i ara disposem de cinc nous espais en exposició i d'un despatx", descriu Inès Cueto, la responsable del departament.

Respecte a les principals marques de cuina que són la gran aposta de Fontgas destaquen Àmbit (de gamma mitja i de bona qualitat amb cuines funcionals de disseny conceptual i harmònic) i Doca (una firma de gamma alta amb cuines contemporànies i d'avantguarda per a clients exigents que els agraden els espais amb molt de disseny).

Amb tots aquests canvis, la primera planta de botiga-exposició és ara un espai més modern on els clients podran fer la compra del producte al detall o desenvolupar el seu projecte de reforma. A la planta baixa, la botiga/autoservei de 1.200 m2 és tot un referent per als instal·ladors amb productes de tot tipus en lampisteria, calefacció, electricitat o reg. Hi trobareu tot el que necessiteu.