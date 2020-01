Especialista en interiorisme i disseny accessible

25.01.2020 | 04:00

L'Amaia Larrañaga és interiorista titulada per la DIAC i té estudis superiors d'arts plàstiques i disseny per La Llotja, ambdues escoles de disseny i interiorisme. També ha cursat un postgrau en accessibilitat i disseny de la UIC i un màster en accessibilitat per a "smart cities" de l'ONCE i la Universidad de Jaén. Després d'una llarga experiència amb interioristes i arquitectes de prestigi, ja fa uns quants anys que va decidir començar un projecte individual.

Avui dia, realitza propostes d'interiorisme claus en mà, oferint un servei global. I és que s'encarrega tant del disseny, com de la sol·licitud dels permisos pertinents i la direcció d'obres, amb el suport d'un equip de professionals de la seva confiança. Acostuma a col·laborar amb una altra interiorista, la Gemma Clusellas, i compta amb personal propi, de manera que la intervenció i execució és molt més precisa.

Tot i que duu a terme tota mena de projectes, és especialista en accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i sòcia de l'ASEPAU (Asociación Española de Profesionales de la Accesibilidad Universal). Treballa tant per a particulars com per a empreses, institucions i organismes públics; en habitatges, comunitats de veïns, locals comercials, oficines, teatres, poliesportius... sobretot en reformes i rehabilitacions, però també en obra nova.

"Quan parlem d'accessibilitat, la gent pensa en rampes, barres, ortopèdia... però jo, com a interiorista, busco solucions integradores donant lloc a una accessibilitat que passa desapercebuda als ulls", explica l'Amaia. "Penso en opcions que puguin servir per a tothom, sense que es vegi clarament que és un espai adaptat", diu. Així, per exemple, ha fet banys en què el tovalloler també fa la funció d'agafador, rampes dissimulades en passadissos per eliminar graons, etc.

La interiorista acomoda i personalitza cada projecte a les necessitats presents del client però pensant també en el futur. Té en compte la discapacitat física però també la sensorial i la cognitiva. Treballa per tot Catalunya i fins i tot també en altres zones d'Espanya.

"Amb un bon projecte i projeccions fetes a temps, una casa, un local o qualsevol altre espai adaptat no és més car. Hi ha solucions senzilles i barates", assegura l'Amaia. L'únic que cal és confiar en un professional amb experiència, com ella.