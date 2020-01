Dona una nova imatge a la teva llar o oficina

REPORTATGE

25.01.2020 | 04:00

Amb l'arribada d'un nou any, toca pensar en nous reptes i propòsits i plantejar-se, potser, alguns canvis tant en un mateix com en el teu entorn. És un bon moment per plantejar-se una renovació de la llar, de l'oficina del teu negoci o empresa. Pots optar per un nou pis o casa o un nou local, sigui de nova construcció o de segona mà, o fer reformes en el que ja tens. Encara que tinguis una idea molt clara del que vols sense l'acompanyament de persones que es dediquen professionalment a aquest sector, serà difícil que els teus desitjos es facin realitat. Així, depenent del que necessitis, hauràs de contactar amb arquitectes, dissenyadors d'interiors, constructors, instal·ladors, empreses que et proporcionin els materials necessaris...

>El més recomanable és deixar-se aconsellar per un especialista. No és tan car com sembla i és el més útil per a no cometre errors. La visió integradora d'un arquitecte o interiorista, fa que a més d'aconseguir que l'espai sigui funcional, confortable i adaptat als teus gustos i necessitats, resolgui, optimitzi i racionalitzi instal·lacions i recursos, perquè l'obra no es descontroli. No ho consideris una despesa extra, sinó una inversió, especialment si es tracta d'obres de reconversió o reformes integrals.

Conèixer tots els passos que has de donar i totes les ajudes i permisos que has de sol·licitar, serà bàsic perquè la reforma vagi com una seda. El professional que contractis, t'ajudarà.

Segons els experts, el més important és conèixer les necessitats que té cada persona al seu espai, ja sigui una casa o un local. Així doncs, cada client, abans de sol·licitar un pressupost per a una reforma, ha d'analitzar quines són les seves prioritats. Sovint no es compta amb grans pressupostos per a reformes, per la qual cosa a l'hora d'invertir diners cal pensar exactament què necessites perquè el resultat final resolgui les teves necessitats reals. Cal pensar en el present però també en el futur, sobretot, en el cas de cases i pisos, perquè amb el temps es van modificant les necessitats de cada família.

També és convenient pensar en la teva nova llar globalment, en comptes d'afrontar cada espai per separat. L'èxit és aconseguir una casa en la qual es percebi la identitat de cada espai però dins d'un conjunt coherent.

L'ideal és que tinguis clar quan et pots gastar en la reforma i en funció d'aquest pressupost, es preparin les propostes perquè no hi hagi sorpreses desagradables. Si ets clar quant al pressupost disponible, evitaràs que l'arquitecte o dissenyador perdi el temps en croquis i propostes que no es podran dur a terme.

Sempre és interessant demanar més d'un pressupost per poder comparar preus, qualitats, tracte, serveis i garantia de cada empresa. També és essencial demanar un pla d'execució.Això sí, encara que s'intenti tenir-ho tot en compte, en una obra de renovació hi pot haver imprevistos. Per a evitar malentesos amb l'execució o amb els materials, el pressupost que et confeccioni el contractista ha d'estar desglossat ítem per ítem.

Planificar la compra de materials és crucial per evitar retards. Entre els problemes habituals acostuma a haver-hi la falta d'estoc, o que el material triat hagi estat retirat de producció. El retard pot trastocar l'organigrama de treballs i perjudicar també la teva economia, especialment si depens d'una data per a mudar-te i abandonar el teu antic habitatge.

Alguns materials específics de l'obra van a càrrec del constructor. Altres, no obstant això, per una qüestió d'implicació en la reforma, pot ser que sigui interessant que els controlis tu directament, amb l'ajuda de l'arquitecte o interiorista. En aquest sentit, cal anar amb compte amb les partides que cal encarregar a mida, al fuster o al ferrer.

Portar el control dels treballs, recepcionar els materials i fer que es compleixin els terminis fixats són aspectes que haurà de tutelar la direcció d'obra de l'estudi d'arquitectura o interiorisme contractat. Això també t'ajudarà a solucionar els imprevistos que vagin sorgint i t'assegurarà que no es deteriorin els materials emmagatzemats o els ja col·locats.