La cuina i el bany, dos espais amb moltes possibilitats

El bany és un lloc íntim en què la neteja i distribució és fonamental per a treure el màxim partit. Petites reformes hi ajudaran.

REPORTATGE

25.01.2020 | 04:00

La cuina i el bany són dos dels espais d'una casa on el pas del temps és més patent. En conseqüència, aquestes són dues de les habitacions de la llar que acostumen a necessitar més reformes. El temps i els diners són els majors inconvenients, a més d'haver de conviure amb pols i guixos i masses pertot arreu.

No obstant això, amb una mica de lògica i entusiasme sempre es poden fer petits afegits. Al bany, podem optar per col·locar petites baldes de vidre o de fusta tractada, en lloc de col·locar un armari, la qual cosa ens permetrà afegir una mica d'ordre sense haver de gastar molts diners.

Si els sanitaris no estan en bones condicions, no podem demorar el seu canvi, evitarà males olors i problemes de degoteig. El canvi de la tapa és una de les opcions més recomanades per a donar color i incloure aquesta desitjada transformació. La mateixa recomanació li serveix al lavabo. Si el seu estat no és deplorable, un canvi en l'aixeteria l'ajudarà a donar-li un altre aire.

Si no és estrictament imprescindible, el bidet es pot eliminar i així guanyar espai. Una de les transformacions més habituals en el bany ve de la mà de la banyera i la seva substitució pel plat de dutxa. Una opció és no intentar posar rajoles similars a les ja existents i afegir-ne diferents per a tapar el buit deixat per la banyera. Així podem evitar canviar tota la paret.

Els esmalts sintètics que s'apliquen sobre les rajoles són la solució ideal per a no haver de substituir-les quan comprem una casa nova i el pas del temps les ha deixat antiquades. El revestiment del terra també es pot canviar col·locant sobre les rajoles un revestiment especial que és capaç d'imitar diferents materials, fins i tot la fusta.

D'altra banda, la il·luminació és un punt essencial. L'afaitat i un bon maquillatge depèn d'això. És convenient utilitzar dues fonts d'il·luminació directa cap al mirall i una llum indirecta per a la resta de l'espai. Utilitzar un variador de potència de llum és ideal; amb ell s'aconseguirà jugar amb la il·luminació.

En el cas de les cuines, cal tenir en compte que aquesta estança ha canviat el seu rol com a lloc estrictament culinari i el seu ús condiciona l'espai i la seva integració en l'habitatge, una raó per la qual s'intenta aconseguir una cuina agradable i pràctica. En aquest sentit, els elements imprescindibles per a cuinar, com els punts de calor, la sortida de fums o els espais d'emmagatzematge, tendeixen a invisibilitzar-se i a incorporar tecnologies amb l'objectiu d'aconseguir la màxima higiene i seguretat.

La funcionalitat també és important. El disseny de la cuina ha de ser versàtil en relació amb la resta de la casa i pràctic en les seves funcions específiques.

Una opció és un espai connectat amb el saló-menjador o amb la zona de rentada, amb un bon armari de rebost on tot està a mà, un ampli espai per cuinar i electrodomèstics al nostre servei per aconseguir un espai pràctic, càlid i agradable del qual resulti difícil sortir. De fet, una de les tendències que veurem aquest any són els espais diàfans amb cuines connectades a la sala d'estar i al menjador.

Per als més atrevits, arriben els daurats per les aixetes, deixant enrere el gris acer. A més, serà tendència combinar-ho amb mobles de color negre.

Els colors que s'inspiren en la natura també seran tendència. El blanc segueix de moda però colors com el verd, el blau i el beix també venen amb força.

Les làmpades en suspensió són una altra de les tendències, així com integrar o ocultar els tiradors de portes i calaixos.

Aaquest any també veurem piques ceràmiques, que ens permeten escollir entre una gran varietat de colors; els taulells de marbre, sobretot blanc; i els materials reciclats com la fusta per a les portes dels armaris.