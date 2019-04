Repunta la actividad de los instaladores

Instaladores

02.04.2019 | 19:20

"Después de haber pasado, desde el año 2007, una situación de crisis muy dura, estamos remontando. Las empresas empiezan a tener más actividad y comenzamos a incrementar el número de agremiados". Lo indica Ignasi López, presidente del Gremi d'Instal·ladors de Terrassa i Comarca (Greintec). Son palabras de la entrevista publicada en el Dt Dossier de Diari de Terrassa dedicado al sector de los instaladores.

En esta entrevista, Ignasi López indica que "actualmente el gremio intenta ofrecer más servicios. Un tema muy importante por el que estamos apostando es el de la formación. Con las nuevas tecnologías y las energías renovables, las empresas deben estar preparadas para este reto".

Preguntado acerca de la recuperación del sector de la construcción y lo que eso supone para los instaladores, señala que "la construcción no deja de ser un motor para que todos los oficios que dependen de ella empiecen a moverse. Si repunta, arrancará la maquinaria de instaladores, carpinteros, empresas de aluminio, etcétera".

De cara al futuro de su sector, Ignasi López lo atisba en clave optimista: "Yo creo que el sector crecerá poco a poco. No veo que haya una marcha atrás si no sucede algo extraordinario. Hace unos tres años que empezamos a ver que el descenso se frenaba. Tuvimos unos meses de estabilidad y después la actividad comenzó a subir muy lentamente. Desde entonces no hemos parado de crecer".