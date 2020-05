Visquem la Fira Modernista

08.05.2020 | 17:53

Aquest és el cap de setmana de la Fira Modernista i Diari de Terrassa vol que la ciutat no deixi de viure el que s'ha convertit en una festa de referència del calendari lúdic i cultural de la ciutat. S'han posat en marxa moltes iniciatives per viure virtualment la festa.

Diari de Terrassa es vol sumar i us proposa que envieu les vostres fotografies vestits d'època per fer una gran galeria gràfica i mostrar a la ciutat com vivim individualment la Fira Modernista als nostres domicilis.

Si no us vestiu d'època aquest any, envieu-nos fotografies d'altres anys, amb el vostre nom i amb el missatge que voleu transmetre, al email visquemlafiramodernista@diarideterrassa.es i ho publicarem a la nostra web i farem una selecció de les més originals per publicar-les a la nostra edició de paper de dimarts.

El nostre diari digital, com podeu comprovar ja té la capçalera modernista i la nostra edició de paper de demà també publicarà la capçalera modernista com cada any.

Que el virus no ens faci renunciar al nostre patrimoni!

Pensa en modernista!