Dos hipótesis sobre la entrada en una casa de Cavall Bernat

El Consistorio de Matadepera se hizo eco ayer en su web de la entrada en una casa de Cavall Bernat en la madrugada del domingo. "En estos momentos no se sabe si entró alguien a robar o si quería ocupar la casa, teniendo en cuenta que es una segunda residencia y que hay periodos de tiempo en que no está ocupada", dice la nota. Y apunta que "en la casa no había nadie y no se llevaron nada, y de hecho, fue la alarma la que alertó al propietario".