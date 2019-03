La alcaldesa Mireia Solsona ya tiene su propia 'gegantona'

La alcaldesa de Matadepera, Mireia Solsona, ya tiene su propia 'gegantona', confeccionada por los Amics dels Gegants del municipio, entidad con la que, junto a los grallers, la primera edil colabora desde hace muchos años. La nueva figura fue descubierta en el transcurso de la Festa dels Gegantons, el pasado domingo al mediodía en la plaza del Casal de Cultura, en presencia de la alcaldesa, que lleva doce años ejerciendo el cargo al frente del Ayuntamiento. La actividad también sirvió para animar a los asistentes a formar parte de la entidad.

Personas emblemáticas

Aparte de descubrir la nueva 'gegantona' dedica a Solsona, durante la fiesta se expusieron los diferentes 'gegantons' que también representan a personas emblemáticas del municipio: Eduard Torres, "Edi", Pere Gutés, Joan Moreno, Mingo Comasòlivas, la Heidi, la Mata, el Pere... Además, todos los asistentes que quisieron pudieron bailar con los 'gegantons' con la ayuda de los miembros de la entidad 'gegantera'.

"No me lo imaginaba. Ha sido una gran sorpresa y me hace mucha ilusión", afirmó Solsona tras descubrirse su 'gegantona', para luego animar a los asistentes a adherirse a los Amics del Gegants de Matadepera.