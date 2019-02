Obras para reforzar la R4 por un descalzamiento por la lluvia

Usuarios de la línea R4 de Rodalies de Renfe llevan tiempo denunciado en las redes sociales (con comentarios, vídeos e imágenes) el descalzamiento del margen de la vía en una parte del tramo que une Viladecavalls y Vacarisses. En concreto, ese descalzamiento se encuentra sobre el punto kilométrico ferroviario 327, en término municipal de Viladecavalls.

Fuentes de Adif (responsable de la infraestructura ferroviaria) explicaron ayer que esa parte del terreno que ha cedido fue detectada el pasado diciembre y que la incidencia se produjo a causa de la acumulación de lluvias. Técnicos de Adif ya están trabajando sobre el terreno para reforzarlo (crearán un muro de contención) y las obras se prolongarán hasta mayo, afirmaron las mismas fuentes.

Mientras tanto, desde hace semanas y como medida de seguridad, los trenes reducen drásticamente la velocidad a su paso por ese tramo.

En declaraciones a TV3, una usuaria de la línea R4 que pasa habitualmente por el tramo afectado afirmó ayer que "te asustas mucho porque cada día ves el agujero y a medida que llueve, va creciendo más y no somos un país en el que llueva poco. Si cada vez que llueve esto va a más, piensas que algún día el tren también caerá al agujero". Y añadió: "Con los retrasos ya no me meto, pero al menos que garanticen la seguridad de los usuarios, porque pagamos un precio que no es precisamente económico".

Ayer por la tarde se concentraron en la estación de Renfe de Manresa alcaldes del Bages y de otras poblaciones por donde circulan la R4 y la R12 para exigir al Ministerio de Fomento actuaciones urgentes.

En paralelo, el Consell General de Cambres de Catalunya, entre ellas la de Terrassa, solicitaron ayer a través de un comunicado, que la Generalitat y el Estado adopten medidas urgentes para mejorar la situación de la línea ferroviaria que une Lleida y Barcelona y que utiliza parte del recorrido de la R4. Las cámaras recuerdan "los déficits históricos que afectan a esta línea y que tienen consecuencias directas en la seguridad de las personas y la competitividad de las empresas".