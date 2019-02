Sustitución de un millar de bombillas por tecnología LED

El Ayuntamiento de Viladecavalls está llevando a cabo la renovación de buena parte del alumbrado público del municipio con la sustitución de un total de 1.010 bombillas por tecnología LED. La actuación supondrá una reducción del gasto energético de un 53,8% y de 93,7 toneladas equivalentes de CO2, lo que representará un ahorro económico de cerca de 63 mil euros. Los trabajos se están realizando de manera sucesiva en Can Corbera, Les Carenes de Can Turu, el núcleo urbano, La Planassa, Sant Miquel de Guanteres, Can Trias y La Tendera. La renovación del alumbrado se inició a principios de este mes y la previsión pasa por acabar los trabajos a finales del mismo.

La iniciativa es posible gracias a una ayuda solicitada por el Ayuntamiento al Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía, una entidad pública empresarial adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica a través de la Secretaría de Estado de Energía.