Eric Riba gana el concurso de grimpaires de Matadepera

Eric Riba se ha convertido en el ganador de la "grimpada" de las Festes de San Sebastià de Matadepera. Riba ha trepado por un pino de 23 metros de altura en un tiempo récord de 29 segundos. Su habilidad y destreza ha causado una gran admiración en la plaza de Can Baldiró donde se ha celebrado el tradicional concurso. Con el triunfo, Riba recupera el título de mejor grimpaire que ya había cosechado en las ediciones de 2014, 2015, 2016 y 2017. El año pasado se lo arrebató Jordi Antonell, que en este no ha participado porque tenía gripe.

El certamen ha contado con 40 participantes y se ha clausurado con el mítico grimpaire Joan Canals que, en esta ocasión, no ha podido ver cumplida su aspiración y se ha retirado antes de llegar a la copa del pino y tocar el preciado jamón.