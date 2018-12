El pleno reclama abolir la monarquía

El pleno del Ayuntamiento de Rubí, celebrado el jueves, aprobó una moción de Alternativa d'Unitat Popular (AUP), en la oposición con tres concejales, en la que se reprueba al rey Felipe VI por su posicionamiento en el conflicto catalán y se reclama la abolición de la monarquía. Esta misma moción ya fue aprobada hace unos días por el Ayuntamiento de Sant Cugat en el transcurso de su último pleno. El texto presentado por AUP salió adelante por mayoría simple con los votos a favor de la formación y de ERC (cinco concejales), ICV (dos) y el PDeCAT (un regidor), en la oposición. Desde el ejecutivo, que gobierna en minoría, el PSC (seis concejales) votó en contra y el regidor no adscrito Sergi Garcia (exPDeCAT) se abstuvo. Del resto de grupos de la oposición, también optó por la abstención Veïns per Rubí (un edil), mientras Cs (dos) y los concejales no adscritos Jonatan Cobo y Noelia Borque (exPP) rechazaron el texto. No acudieron al pleno los ediles no adscritos Mariola Marín y Jose Manuel Mateo (exCs).

El CDR de Rubí convocó una concentración frente al Consistorio durante el pleno en apoyo a esta moción y durante el descanso de la sesión sus representantes compartieron la alegría por haber conseguido su aprobación, informó Rubitv.cat.