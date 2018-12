La concejal de Gobernación, Montse Royes, espetó a los vecinos congregados en la sala de plenos que "haciendo manifestaciones no sacarán nada". Y, por las caras que pusieron los allí presentes, no les sentó nada bien. Una vecina reaccionó recordando que todo ciudadano tiene derecho a manifestarse, mientras que otro fue un poco más lejos y expresó su indignación con Royes por el hecho de que una dirigente del PDeCAT pudiese decir algo así, cuando precisamente esta formación, junto con el resto de grupos soberanistas, está haciendo de las movilizaciones ciudadanas una de sus armas para alcanzar sus objetivos en torno a la independencia. Otro de los momentos tensos del pleno se vivió cuando Royes sugirió a los vecinos la posibilidad de contratar vigilancia privada. "¿Nos está diciendo que asumamos las funciones públicas que ustedes no asumen?", le inquirió un vecino. Y remachó: "Entonces, ¿nos descontarán del IBI lo que paguemos en vigilancia privada?".