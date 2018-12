Joanna Rosell, de Sant Cugat, logra pasar a la gran final de "El got d'aigua" de TV3

La vallesana Joanna Rosell consiguió ayer convencer al jurado y ser elegida entre los tres finalistas para la gran batalla final del próximo domingo. "Porque vemos el trabajo y el entrenamiento que ha realizado en casa y la buena puesta en práctica de estas herramientas elegimos a Joanna para que acompañe a Carles y Anna en la final", sentenció anoche el jurado de "El got d'aigua" de TV3. Esta joven universitaria de 19 años de Sant Cugat deberá preparar su mejor discurso para el próximo domingo si quiere superar a Anna Andorrà y Carles Pauné y proclamarse mejor oradora de Catalunya.

"Estoy súper contenta de haber pasado a la final y muy agradecida a todos los que me han ayudado a poder llegar hasta aquí. Siempre había tenido muchísimas ganar de ir a África y ahora parece que finalmente podré ir", describe la concursante vallesana. Sobre sus posibilidades de salvarse y seguir manifiesta que "realmente no tenía muchas esperanzas de pasar porque mis compañeros son unos oradores increíbles, pero con mucho trabajo y mucha suerte lo he conseguido".