Bustos asegura tras declarar por el caso Mercurio que se siente inocente

El exalcalde de Sabadell Manuel Bustos (PSC) afirmó ayer martes que se sentía tan inocente como el primer día, a pesar de las acusaciones que pesan sobre él por su presunta participación en el caso Mercurio, de supuesta corrupción y tráfico de influencias. Bustos declaró ayer ante la jueza que instruye el caso Mercurio, que lo citó a declarar en calidad de investigado por la pieza separada número 28 de este caso.

El exalcalde debía declarar con relación a un presunto entramado delictivo por el cual él habría consentido la acción de su hermano y exconcejal de Espacio Público, Paco Bustos, y del exdirector del área Xavier Izquierdo, para beneficiar a la empresa concesionaria de la limpieza viaria y la recogida de la basura, Smatsa, del grupo Vendex. De este modo, el entonces gobierno local del PSC habría actuado de manera organizada, según la jueza, para beneficiar a la empresa concesionaria del servicio, que a su vez habría actuado en beneficio de los socialistas.

"Salgo muy contento, en verdad no sé a qué he venido, pero me siento tan inocente como el primer día", señaló Bustos a la salida de su comparecencia ante la magistrada del caso Mercurio. A lo largo de esta mañana también declararon Paco Bustos y Xavier Izquierdo, en unas jornadas de declaraciones que se alargaran hasta mañana jueves y que se retomarán en enero.