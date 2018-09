Compromiso para introducir mejoras en las urbanizaciones

La junta de portavoces del Ayuntamiento de Rubí y los concejales sin adscripción en el pleno municipal acordaron el jueves crear la Mesa de Urbanizaciones de Rubí. En la ciudad hay un total de trece urbanizaciones, con una extensión en conjunto que casi duplica la del núcleo urbano central y los polígonos. Algunas de ellas han acabado unidas a la trama urbana, debido al crecimiento urbanístico.

La moción aprobada en el pleno del jueves, presentada inicialmente por AUP, ICV, el portavoz de CDC y VR, prevé crear este órgano de participación vinculado a las urbanizaciones sin continuidad inmediata con la trama urbana: Sant Muç, Castellnou, Vallès Park, Can Mir, Can Solà, Can Carreras, Can Ximelis, Can Barceló, Can Serrallac, Can Pi de la Serra y Tres Camins.

Necesidades

La voluntad es que en la Mesa de Urbanizaciones participen las AAVV y otras entidades del territorio (empresas, comercios, comunidad educativa, plataformas y colectivos vecinales, entidades deportivas...), así como representantes municipales. El objetivo de este órgano de participación será poner en común tanto las necesidades y déficits del territorio como las acciones que se pueden realizar, atendiendo a criterios de globalidad y eficiencia