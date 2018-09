Mañana comienza una nueva temporada de artes escénicas

La concejalía de Cultura ha programado una nueva temporada de artes escénicas que incluye poesía, música, danza, teatro, ópera y espectáculos infantiles. Comienza mañana con "Poemes de la revolta Catalana" y se prolongará hasta finales de año con una propuesta para ir al Liceu a ver "L'italiana in Algeri" de Rossini. Entre las propuestas más destacadas se encuentran la obra de teatro "Llibres per cremar" (5 de octubre); el espectáculo "Tenors" (26 d'octubre); un concierto a cargo de Cesc Freixas homenajeando a Manuel de Pedrolo (9 de noviembre); "Jewish life, portraits of the past" (18 de noviembre) y el espectáculo familiar "Pastorets cap a Betlem" (18 de diciembre). El precio de cada una de las funciones es de cinco euros. También se pueden adquirir abonos que permiten asistir gratis a un cuarto espectáculo si se compra la entrada de tres.