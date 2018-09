Acaban las obras en el Camí de Can Sanahuja y Mirador de Montserrat

Las obras de mejora del Camí de Can Sanahuja i Mirador de Montserrat de Les Carenes de Can Turu finalizaron la semana pasada con los trabajos finales de pintura y señalización viaria. La pavimentación de esta zona se inició el pasado 11 de agosto, con la preparación de las vías, con la retirada y sustitución del alcantarillado y los sumideros. Posteriormente, se llevó a cabo la sustitución del asfalto. Esta actuación forma parte del proyecto de reurbanización de Can Turu.