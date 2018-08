Este viernes, Sant Llorenç volvió a subir a La Mola

Este viernes se celebraró la tradicional Festa de Sant Llorenç en la cumbre de la Mola, en el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Obac. Según la tradición religiosa, Sant Llorenç vivió su martirio un 10 de agosto cuando fue quemado vivo. Para recordar este acontecimiento, este viernes día 10 de agosto se celebró, como cada año, una misa en su nombre en La Mola. La organización del evento corrió a cargo de la Comissió de Sant Llorenç de la Parròquia de Sant Joan de Matadepera.

Gracias al apoyo de la ADF, se ofreció un servicio de transporte desde Can Robert hasta Can Poble para facilitar el tramo del camino a aquellas personas que lo requieran. El ritual arrancó a las once de la mañana con la tradicional Missa en el monasterio. Una vez finalizado el acto religioso se celebró la procesión, encabezada por la imagen del santo, que recorriço la cumbre de la montaña. Este año han sido los hombres los encargados de llevar la figura sobre sus espaldas. En el transcurso de la fiesta no faltaron las alabanzas a Sant Llorenç, renovando los "goigs", este año con música añadida. El acto se cerró con coca y "ví bo" para todos los participantes.