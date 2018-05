Reductores de velocidad en Can Turu

El Ayuntamiento de Viladecavalls ha instalado reductores de velocidad en tres tramos del Camí de Can Sanahuja, en la urbanización de Can Turu, para incrementar la seguridad de la vía. El Camí de Can Sanahuja es una calle del municipio que por sus características supone un peligro para los viandantes que la transitan ya que sus aceras son estrechas o en algunos tramos inexistentes, y con una pendiente que provoca que los vehículos que circulan tengan que estar alerta para reducir la velocidad.