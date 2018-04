Cerveza artesana, música y debates, con el Tarumba Beer Festival 

La plaza de la Masia de Can Turu, en el núcleo urbano de Viladecavalls, acoge mañana la primera edición del Tarumba Beer Festival, una jornada de más de 12 horas de actividades para todos los públicos durante la que los asistentes podrán disfrutar de una muestra de cerveza artesana y gastronómica, música en directo, talleres infantiles, una exhibición de motos, mesas redondas participativas, una charla-debate y la proyección de la final de la Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Sevilla. La charla-debate, a las seis de la tarde, contará con la presencia del presidente de la Associació Justícia i Pau de Barcelona, el santcugatense Arcadi Oliveres, y el empresario y economista Ramir de Porrata. Las mesas redondas, por su lado, versarán sobre temas como la educación, el feminismo, las pensiones o la justicia social. La feria en sí contará con los artesanos cerveceros de Cervesa la Resclosa (Terrassa), Cerveses Bripau (Sant Pere de Riudebitlles), La Castellera (Vilafranca del Penedès), The Anti-Patiks (Ullastrell) y La Calavera (Sant Joan de les Abadesses). Respecto a la muestra gastronómica, acudirán Pizzes dels Traginers (Mura), Formatges Can Pujol (Vilassar de Dalt), las empanadillas Las Delicias (Platja d'Aro) y una butifarrada popular a cargo de Amics de la Planassa. La jornada, que comenzará a las doce del mediodía, está impulsada por un grupo de vecinos del municipio, en colaboración de la asociación cultural Bastim y con el apoyo del Ayuntamiento.