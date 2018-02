Homenaje en el Carnaval de Cádiz al niño de Rubí que murió en el atentado de Barcelona

La comparsa "Los ángeles de la guarda" han dedicado un pasodoble a Xavi, el niño rubinense de 3 años que falleció en el atentado de Barcelona del pasado mes de agosto. Ha sido en el transcurso del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz. Por ello, la madre del niño ha remitido una emotiva carta a esta agrupación para agradecerles el gesto que han tenido. "Si los ángeles que están con mi Xavi son sólo una décima de buenas personas como vosotros, sé que es feliz y estará siempre muy bien acompañadp", dice en su misiva.

La agrupación le cantó a Xavi en el Teatro Falla: "Cansado y abatido, sin consuelo y fracasado, un ángel llega al cielo, con un niño de la mano, y con la otra llama a la puerta, aquella tarde a la hora de la siesta, al dar su nombre el que custodiaba la puerta de entrada, vio que en la lista Xavi no estaba, no está su nombre, llévalo a la tierra que te has confundido".