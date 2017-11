El PP estudia emprender acciones legales por la falta de banderas en el Ayuntamiento

El PP de Sant Cugat emprenderá acciones legales contra el equipo de gobierno que lidera la alcaldesa Mercè Conesa (PDeCAT) ya que no se han restituido las banderas del Ayuntamiento (la municipal, la catalana, la española y la europea), como llevan reclamando los populares desde hace semanas.

Así lo informó en un comunicado el PP de Sant Cugat, liderado por su presidente y único concejal en el Consistorio, Álvaro Benejam, en el que critica la ausencia de las banderas, desde el pasado 22 de septiembre.

Las banderas de la fachada del Ayuntamiento de Sant Cugat fueron retiradas el 22 de septiembre coincidiendo con la visita que hizo el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont para promover el referéndum ilegal del 1 de octubre.

Benejam ya instó, en el pleno municipal del 16 de octubre, a la alcaldesa a "cumplir con la ley" de banderas, pero Conesa contestó que las banderas estaban en la lavandería y que debido "a la situación política actual que vive Catalunya" no tenía prisa por izarlas nuevamente.

"No sé si nos toma por imbéciles, pero que no se crea que nos va a tomar el pelo", afirma el concejal en el comunicado, advirtiendo a la alcaldesa de que si no ondean las cuatro banderas oficiales emprenderá las acciones legales "oportunas".