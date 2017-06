Dos detenidos por estafar cerca de un millón de euros

La Guardia Civil, en el marco de la operación "Warermark", ha detenido a dos hombres e de 52 y 59 años en Sant Cugat del Vallès como presuntos autores de los delitos de apropiación indebida, estafa y administración desleal.

Los detenidos habrían captado a varios inversores mediante la promesa de suculentos beneficios (alrededor del 45% o 50% anual y un riesgo mínimo), convenciéndoles de que existía un algoritmo infalible desarrollado por ellos mismos, al que denominaban ´ROBOT´, con el que iban a llevar a cabo miles de operaciones de inversión en el mercado de divisas Forex, garantizando que el 70% del capital invertido quedaría en depósito y a salvo.

Tras el proceso de captación de las víctimas, éstas debían abrir una cuenta en una entidad de crédito de Suiza y transferir un capital mínimo de 10.000 dólares para empezar a operar, autorizando a los detenidos a hacer uso de esas cuentas para llevar a cabo las operaciones de inversión a su nombre, siendo ellos los únicos que dispondrían en todo momento de ese dinero. Transcurridos varios meses los estafados eran conscientes de que, no solo no habían obtenido beneficio alguno de sus inversiones, sino que veían como sus cuentas mermaban hasta no tener saldo o, incluso, tenerlo en ´números rojos´.

Los investigadores estiman en cerca del millón de euros la cantidad estafada a once víctimas identificadas.