Eric Riba, el mejor grimpaire por cuarto año consecutivo

Eric Riba, de 28 años, ha ganado por cuarto año consecutivo el concurso de Grimpaires de Matadepera, celebrado esta mañana en la plaza de Can Baldiró, en el marco de la recta final de las fiestas de Sant Sebastià. Riba ha escalado el tronco de 20 metros de altura (17 metros efectivos de grimpada) en un tiempo récord de 22 segundos. Jordi Autonell ha logrado el segundo puesto con 24 segundos y Joan Trabal el tercero con 43 segundos.

El popular certamen ha coincidido este año con un día frío, gris, desapacible pero todo ello no ha sido ningún obstáculo para los matadeperenses. La plaza de Can Baldiró ha presentado un gran ambiente durante la grimpada y los asistentes han animado a todos los aspirantes a subir por el tronco y no defallir en el intento. A cumplir con ese reto ha contribuido y mucho Joan Galí, desde la tarima, expresando sus muestras de apoyo constantes a cada uno de los participantes.

Durante la entrega de los premios, presidida por la alcaldesa, Mireia Solsona, se ha hecho también un reconocimiento especial a los veteranos grimpaires Joan Trabal y Fredy de Bruijn.