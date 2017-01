La alcaldía sale a la calle para recoger las demandas de vecinos

El despacho de la alcaldía volverá a salir la próxima semana a la calle para recorrer los sectores Progrés, Rubí 2000, Segle XXI, la Plana de Can Bertran y la zona del mercado. De este modo, se recogerán nuevas propuestas y demandas de los vecinos y comerciantes, del mismo modo que se hará balance de las peticiones de la primera visita. La primera parada será el lunes, entre las diez y las once y medía de la mañana, en el Cap Anton Borja. A las doce, la alcaldesa de Rubí, Ana Maria Martínez, paseará por la zona Progrés y Rubí 2000, y por la tarde mantendrá una reunión abierta con los vecinos de Rubí Segle XXI. El martes será el turno de la Plana de Can Bertran y el miércoles el de la zona del mercado. En ambos casos la visita terminará también con una reunión abierta en las sedes de las asociaciones de vecinos correspondientes.