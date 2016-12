Los Mossos dan explicaciones

Los Mossos d'Esquadra emitieron el pasado viernes un comunciado explicando lo sucedido. La nota afirma que el día anterior, sobre las seis de la tarde, "una pareja de paisano de los Mossos d'Esquadra, en el marco de una investigación, fue a identificar a una persona que conducía un vehículo. Se acreditaron como policías, pero el hombre al ver a los dos agentes que iban de paisano, se encerró dentro del coche, aceleró y se llevó por adelantado uno de ellos, que se sujetó al capó del automóvil".

"El otro agente -prosigue la nota-, al ver que el compañero estaba en una situación de riesgo, puesto que el vehículo no paraba, disparó al coche para que se detuviese. Finalmente, el automóvil hizo un giro repentino en una rotonda y el agente cayó al suelo y se dio un fuerte golpe a la cabeza. Fue trasladado a un centro hospitalario donde continúa ingresado en estado grave".

"A continuación, el vehículo se paró y el hombre se dirigió a otra patrulla de Mossos que había en la zona, a los que explicó los hechos. El hombre quedó detenido por los delitos de atentado contra agentes de la autoridad, tentativa de homicidio y lesiones. Las primeras investigaciones apuntan que podría no haber entendido las indicaciones policiales y no habría identificado bien que los dos agentes de paisano eran mossos, y por eso parecería ser que habría actuado de este modo".

"La detención del hombre -sigue el comunicado- quedó sin efecto a las tres de la madrugada y esta mañana (por el viernes) ha declarado ante el juez y ha quedado en libertad con cargos con la obligación de presentarse a los juzgados cada 15 días y la prohibición de salir del Estado. La decisión de dejar sin efecto la detención del hombre responde a criterios policiales, puesto que según la sucesión de los hechos, los diferentes testigos y sus declaraciones, se considera que la persona ha confundido la actuación policial, no dando credibilidad al hecho de que quién lo interpelaba eran policías. También se tuvo en cuenta que no era la persona que se buscaba, que no tenía antecedentes penales y que tiene domicilio conocido".