Matadepera crea una web per seguir els plens amb més detall

21.04.2021 | 04:00

Matadepera dona un pas més en la transparència municipal. La regidora de Noves Tecnologies, a través de l'empresa Semic, ha posat en funcionament una pàgina web on es podrà accedir als diferents plens desglossats per àrees. D'aquesta manera, cada ple disposarà del seu propi vídeo i es podrà clicar el punt de l'ordre del dia tractat i cadascuna de les intervencions dels regidors. Tal com comenta Xavi Mampel, regidor de Noves Tecnologies, "amb la implementació d'aquesta pàgina, fem un pas per acostar els plens a la ciutadania".

Donada la situació de pandèmia, els plens són virtuals i la indexació pot trigar uns quants dies a completar-se. Quan es pugui tornar a la presencialitat, es podrà accedir a les intervencions i als punts tractats l'endemà de la sessió.