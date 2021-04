L'Ajuntament de Viladecavalls no comprarà el Casal

Aina Pascual

21.04.2021 | 04:00

L'Ajuntament retira formalment l'oferta d'adquisició de les instal·lacions del Casal Familiar de Viladecavalls, després de considerar que l'entitat no necessita ser rescatada i s'emplaça amb la nova junta per establir noves relacions i possibles negociacions.

La retirada es va comunicar el 14 d'abril durant la reunió citada pel mateix Ajuntament. El seu interès a comprar les instal·lacions venia donat a possibles problemes de viabilitat econòmica de l'entitat i la falta de relleu de la Junta. Els preocupava que aquests fets poguessin comportar el tancament del Casal Familiar. D'aquesta manera apostaven per la seva compra perquèconsideraven que podrien oferir molts serveis als ciutadans del municipi, donada també la seva ubicació, ja que està situat al nucli urbà del poble.

De tota manera, durant la junta es va donar a conèixer la nova situació de l'entitat. Es veu que el passat 23 de març es va dur a terme una reunió i es va presentar a la nova junta, que finalment ha agafat el relleu de l'anterior. Està presidida per Emilio Álvarez i, aquest, va exposar que s'havia realitzat un estudi on s'havia demostrat que l'entitat del Casal Familiar és econòmicament viable. A més, va informar que la nova junta presentarà un projecte de funcionament i que no tenien la voluntat de vendre les seves instal·lacions.

Un cop analitzada la nova situació i haver valorat que l'entitat del Casal Familiar no necessita ser rescatada, l'Ajuntament retira la seva compra. De tota manera, s'adaptarà a aquesta nova realitat i està obert a establir noves relacions i possibles negociacions.