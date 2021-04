El Consell Comarcal recull 72 iniciatives per potenciar el mercat social solidari

20.04.2021 | 14:05

El Consell Comarcal del Vallès Occidental, en el marc de la Xarxa d'Innovació Social del Vallès, ha publicat el "Recull d'iniciatives d'innovació i transformació social al Vallès Occidental", una eina per donar a conèixer les diferents iniciatives d'economia social i solidaria a la comarca i per potenciar el mercat en aquest sector.

Aquest recull es pot consultar a la pàgina web de la Xarxa d'Innovació Social del Vallès Occidental i hi consten les diferents iniciatives agrupades per temàtiques i també en relació als Objectius de Desenvolupament Sostenible.

El Pla de Reconstrucció del Vallès Occidental, preveu en el seu apartat "Responsabilitzem-nos" la promoció de l'Economia Social i Solidària(ESS) com a marc per al desenvolupament d'iniciatives socials, xarxes de suporti entitats ciutadanes basades en els principis de la igualtat, la participació, l'arrelament a la comunitat.

En aquest sentit, en la presentació el catàleg, el conseller comarcal de Desenvolupament Econòmic Local i alcalde de Barberà del Vallès, Xavier Garcés, va destacar la importància de l'economia social i solidària com a motor de canvi del desenvolupament econòmic local" i va explicar que "la crisi global de la pandèmia fa emergir moltes oportunitats". A la sessió de presentació també hi va participar Guillem Llorens, president de la Confederació de cooperatives de Catalunya, qui va manifestar que "l'economia social i solidària ha de ser una proposta de model econòmic com alternativa al model capitalista".

El recull d'iniciatives d'innovació i transformació social identifica 72 experiències, projectes i serveis destacats en l'àmbit de la innovació i transformació social i fa accessible aquesta informació per tal de generar coneixement compartit i treball col·laboratiu. El recull també vol servir de referència a la comunitat local, generant noves idees i estimulant la qualitat i millora continua dels productes i serveis que s'ofereixen.