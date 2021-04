Investiguen tres brots de legionel·losi a la comarca

Redacció

16.04.2021 | 13:59

El Servei de Vigilància Epidemiològica del Vallès Occidental i Vallès Oriental, i el Servei de Salut Pública del Vallès Occidental Oest de la Subdirecció Regional de Salut Pública a Barcelona estan investigant tres brots de legionel·losi que s'han produït durant les darreres setmanes als municipis de Castellbisbal, Rubí i Sant Cugat del Vallès, a la comarca del Vallès Occidental.

A Castellbisbal s'han detectat cinc malalts de legionel·losis, que havien iniciat símptomes entre el 10 de març i l'1 d'abril. Tots han requerit hospitalització i ja han estat donats d'alta a domicili. Són tres homes i dues dones, d'entre 55 i 98 anys.

A Sant Cugat del Vallès s'han detectat tres afectats (dos homes i una dona, d'entre 69 i 87 anys), que havien iniciat símptomes entre el 30 de març i l'1 d'abril. També tots han requerit hospitalització i ja han estat donats d'alta a domicili.

Finalment, a Rubí s'han notificat cinc malalts que havien iniciat símptomes entre el 27 i el 30 de març. En aquest cas, quatre d'ells van requerir ingrés hospitalari i, a data d'avui només un cas està hospitalitzat. Els afectats són tres homes i dues dones d'entre 44 i 88 anys.

Segons explica el Departament de Salut, tant la investigació epidemiològica com la investigació ambiental es van iniciar el mateix dia que es van detectar els brots/clústers de malalts, recollint la informació clínica i epidemiològica necessària per delimitar on han pogut contagiar-se i duent a terme inspeccions a les instal·lacions de risc, com ara instal·lacions industrials de torres de refrigeració d'aigua, i altres, i recollida de mostres d'aigua d'aquestes instal·lacions per analitzar. De moment, els resultats disponibles són negatius, si bé en queden de pendents.

Com a mesura cautelar, des del mateix moment d'inici de les inspeccions s'ha ordenat la neteja i desinfecció de xoc del tots els circuits implicats en la investigació dels quals s'ha recollit les mostres, tot esperant que es tinguin els resultats analítics pendents que orientin sobre l'origen del brot. No es pot descartar, a data d'avui, que puguin aparèixer més afectats en els propers dies atès que el període d'incubació de la malaltia pot ser de fins a catorze dies, si bé fa més d'una setmana que no es detecta cap malalt relacionat amb aquests municipis.

S'han reforçat tant les activitats de vigilància epidemiològica com d'investigació ambiental, i s'ha informat a tots els centres hospitalaris de la zona.