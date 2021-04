Quatre denúncies per incompliments de la llei que regula els preus dels lloguers

Rubí

14.04.2021 | 10:20

L'Agència Catalana del Consum (ACC) ha comunicat al Servei d'Habitatge de l'Ajuntament de Rubí l'inici de la tramitació de tres denúncies administratives presentades per la societat municipal Proursa contra el portal immobiliari Habitaclia.com i una altra contra Fotocasa.es per incompliment de la Llei 11/2020 que regula els preus dels lloguers. En concret, l'empresa pública va detectar anuncis referents a habitatges de Rubí que no informaven de l'índex de referència de preus de lloguer que publica la Generalitat de Catalunya, tal com marca la normativa.

L'ACC comunica que ha iniciat "les actuacions necessàries per tal d'aclarir els fets i, en cas que es comprovi l'existència d'infracció administrativa en matèria de consum, es prendran les mesures correctores oportunes per defensar els interessos generals de les persones consumidores i usuàries".

Aquestes quatre denúncies a tràmit formen part d'un grup de 19 incompliments que va detectar d'ofici el Servei d'Habitatge, a través de Proursa, i que va traslladar a l'ACC per tal que iniciés els corresponents expedients sancionadors, atès que és l'òrgan que té delegada aquesta competència.

La Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge va entrar en vigor ara fa set mesos. El text podria quedar sense efecte properament si el Tribunal Constitucional s'acaba pronunciant a favor del recurs d'inconstitucionalitat presentat pel Partit Popular (PP). Al gener, el mateix òrgan ja va tombar part dels Decrets 17/2019 i 1/2020 de la Generalitat de Catalunya de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge, també a instància del PP.

Mesures corrrectores

Mentre no arriba la resolució del Tribunal Constitucional, però, la regidoria d'Habitatge confia que els casos denunciats a Rubí que ja estan en tramitació puguin seguir el procediment establert a la llei i que s'hi apliquin les mesures correctores oportunes perquè aquests incompliments no es tornin a produir a la ciutat. De la mateixa manera, l'Ajuntament espera que la resta de denúncies presentades per diferents vulneracions de la llei que regula els preus dels lloguers siguin també acceptades a tràmit per part de Consum.