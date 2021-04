Profitosa primera xerrada virtual sobre l'eficiència energètica

Viladecavalls

09.04.2021 | 04:00

El cicle "Crisi climàtica, com afrontar la transició energètica a la nostra llar?" va celebrar ahir la primera xerrada online. El cicle està enfocat a la crisi climàtica i les actuacions a nivell domèstic que es poden dur a terme per a revertir aquesta. El primer dia s'hi van explicar conceptes relacionats amb la crisi climàtica, com ara que la transició energètica és un canvi de model en el qual es pretén canviar els combustibles fòssils per energies renovables i dur a terme accions d'eficiència energètica per reduir la intensitat del consum d'energia, amb un calendari consensuat a escala mundial. Aquesta transició energètica interpel·la, no només a les administracions o la indústria, sinó a tota la societat. Durant la trobada es van resoldre els dubtes que han arribat a l'Ajuntament amb relació al consum energètic i es va informar els assistents sobre la línia de subvenció existent per tirar endavant projectes de rehabilitació energètica en edificis. El 21 d'abril i 5 de maig es duran a terme noves xerrades del cicle, obert a tots els ciutadans que hi estiguin interessats.