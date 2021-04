L'Ajuntament posarà en marxa un projecte per vèncer la soledat de la gent gran

Sant Quirze

09.04.2021 | 04:00

L'Ajuntament de Sant Quirze està treballant en un projecte d'acompanyament a la gent gran que signarà els propers dies amb l'entitat Amics de la Gent Gran. L'objectiu de la iniciativa és acompanyar aquest grup de població més vulnerable davant la situació provocada per l'actual crisi sanitària provocada per la Covid-19. Les persones grans, sovint viuen soles o tenen una xarxa social molt reduïda. La crisi actual ha empitjorat la situació, provocant que la soledat i la sensació d'aïllament es vegin agreujades entre la gent gran.

L'Observatori de la soledat ha presentat un informe que analitza aquesta situació i on es posen sobre la taula situacions molt complicades. Un 59% de persones grans s'ha sentit més vulnerable durant la pandèmia. Un 40% senten por per coses que abans no els en donava, com la por a morir. I un 52% ha canviat les rutines.

A aquestes dades cal sumar les dificultats per veure a família i amics. Davant d'aquesta situació que està generant molta angoixa, la tasca del voluntariat esdevé indispensable perquè la Covid tingui el menor impacte possible sobre les persones grans. Per aquest motiu el voluntariat d'Amics de la Gent Gran realitzarà la tasca d'acompanyament emocional a les persones grans que pateixin soledat no desitjada. Tots aquells que hi estiguin interessats, preferiblement prejubilats o jubilats a partir de 65 anys, han de posar-se en contacte amb el Servei de Gent Gran a través de la pàgina web corporativa. Allí trobaran tota la informació sobre el projecte. L'entitat els farà una primera formació, per orientar-los i assessorar-los en aquest acompanyament. Durant la primera quinzena de maig s'organitzarà una xerrada oberta a tota la ciutadania.