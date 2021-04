Els ascensors de l'estació de Can Serra funcionaran en tres setmanes

Vacarisses

09.04.2021 | 04:00

Els ascensors de l'estació de Vacarisses-Can Serra funcionaran en tres setmanes. Aquesta és una de les informacions extretes de la reunió que va mantenir dimectes passat l'alcalde de Vacarisses, Antoni Masana, junt amb d'altres alcaldes de pobles de la línia R4 de Rodalies i membres del Consell Comarcal del Bages, amb representants d'Adif i de Renfe. La trobada, que es va fer en format virtual, va servir per conèixer de primera mà el pla de millora de Rodalies 2020-2030. Masana va insistir en la demanda perquè hi hagi més freqüència de trens amb parada a Vacarisses. També van assistir-hi la primera tinent d'alcalde i regidora Olga Serra i el regidor Albert Salamé.

Renfe va informar que s'havien adjudicat de millora d'accessibilitat de l'estació de Vacarisses-Torreblanca, així com la renovació i modernització dels equipaments de l'estació. Els treballs tenen un termini d'execució de 16 mesos i un cost de 2,4 milions d'euros, sense IVA. L'actuació preveu la construcció d'un pas elevat que connectarà les dues andanes de l'estació, la instal·lació d'ascensors per garantir la mobilitat dels usuaris i el recrescut i prolongació de l'alçada de les andanes per arribar als 68 centímetres sobre la cota del carril i l'ampliació a 200 metres per facilitar l'estacionament de trens en doble composició. D'altra banda, està prevista també la construcció d'una nova zona d'aparcament i es millorarà l'existent.