Es crearan catorze parcel·les d'horts urbans al carrer Andana

Sant Cugat

09.04.2021 | 04:00

Els treballs per a l'adequació dels horts del carrer Andana, davant de l'estació de Ferrocarrils de la Generalitat, avancen a bon ritme i podrien estar acabats la darrera setmana d'abril. Aquestes obres permetran habilitar dos nous espais d'horts. El primer, gestionat per l'àmbit de Serveis Socials de l'Ajuntament, es destinarà a la posada en marxa d'un projecte sociolaboral per a persones amb risc d'exclusió social. El segon espai, dedicat a horts urbans, el gestionaran diverses entitats de lleure de Sant Cugat (Cau Berenguer, Esplai Sarau i Esplai Cel).

La superfície total d'ocupació és d'uns 1.500 m2, dividits en 14 parcel·les d'entre 50 i 60 m2, amb una superfície total de cultiu agrícola de 800 m2. A banda de la delimitació de les parcel·les de cultiu amb aportació de compostatge per millorar la fertilitat del sòl i posterior llaurat, les obres, amb un pressupost de 53.613 euros, inclouen la construcció d'una font i la col·locació d'una caseta d'eines doble (per cadascun dels projectes), així com la instal·lació del sistema de reg per tal de fer arribar l'aigua a les parcel·les de cultiu.

El projecte de Serveis Socials en aquest espai pren el nom d'Andana no només per la referència al carrer on es troben sinó també perquè el projecte s'entén com una "parada" per treballar competències socials i prelaborals.