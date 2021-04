Rubí Jove es posa en marxa als instituts

Rubí

08.04.2021 | 04:00

Rubí Jove als Instituts és un espai d'atenció presencial estable als centres d'educació secundària de la ciutat que posa a l'abast de les persones joves recursos informatius i impulsa experiències de participació. El projecte vol acompanyar els i les adolescents des d'una perspectiva integral i es concreta presencialment un dia a la setmana durant l'hora del pati de l'alumnat.

La regidora de Joventut, Annabel Cuesta Fabre, assenyala que "la pandèmia ha accelerat el procés de repensar l'atenció als joves, però apostem per aquesta manera de treballar com a opció clara de futur: el servei de joventut ha de ser allà on són les persones joves, als centres educatius, a les xarxes socials i al carrer".

Els objectius de Rubí Jove als Instituts és fer arribar la informació de tots els recursos municipals per a joves tant a l'alumnat com al professorat, detectar les necessitats específiques de cada centre i elaborar campanyes informatives específiques; motivar i canalitzar les necessitats de participació dels i les joves i generar una xarxa participativa dins de cada centre, entre els instituts i amb la dinàmica de la ciutat.

Cada setmana, una de les dinamitzadores del projecte dedica temps presencial a visitar els centres educatius durant l'hora del pati i realitzar campanyes informatives d'especial interès per cada centre: salut, emancipació, cultura i oci i cohesió social. A més, la dinamitzadora també observa les dinàmiques de grup que es desenvolupen durant el temps d'esbarjo de l'alumnat i fa intervencions individuals o de grups reduïts, si és necessari.

Rubí Jove als Instituts es va posar en marxa el mes de febrer amb la presentació del projecte als equips directius dels centres i la coordinació dels horaris presencials.