L'Ajuntament incorpora aquest any vuit agents de civisme nous

Sant Cugat

08.04.2021 | 04:00

L'Ajuntament de Sant Cugat té la voluntat de consolidar el servei municipal d'agents de civisme. Així ho va anunciar ahir l'alcaldessa, Mireia Ingla, i el tinent d'alcaldia de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat i Seguretat, Pere Soler. L'objectiu és que abans d'acabar el mandat s'iniciïn els tràmits perquè la figura d'agent de civisme –que actualment funciona mitjançant plans d'ocupació temporals– passi a ser estable i s'integri a l'estructura tècnica municipal. Aquesta estructura fixa també se seguirà combinant amb una estructura temporal basada en plans d'ocupació adreçats a persones amb dificultats d'accés al mercat laboral. Ingla i Soler han fet aquest anunci durant la presentació de la nova promoció de vuit persones que s'incorporen aquest any com a agents de civisme de Sant Cugat. La idea és no dedicar-se exclusivament a actuacions en l'àmbit associat a protecció civil sinó donar resposta a altres qüestions més relacionades amb àrees com podrien ser Serveis Urbans i Qualitat Urbana, Serveis Socials, Sostenibilitat, Cultura i Comerç, entre altres.