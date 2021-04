Sanitat paralitza la vacunació amb AstraZeneca a menors de 60 anys

EFE

08.04.2021 | 08:10

El Ministeri de Sanitat i les comunitats van decidir aquest dimecres a la nit paralitzar la vacunació amb AstraZeneca als menors de 60 anys, encara que han deixat en l'aire el que passarà amb els que ja han rebut una dosi, per als quals es plantegen dues opcions: no completar la pauta o rebre un altre sèrum.

En la reunió del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut totes les autonomies, excepte Madrid, que va votar en contra perquè volia ampliar el límit a majors de 65, i el País Basc i Ceuta, que es van abstenir, van donar suport a la proposta de Sanitat de reservar AstraZeneca als majors de 60.

D'aquesta manera, aquest dijous les comunitats continuaran administrant AstraZeneca a persones d'entre 60 i 65; també ho farà Castella i Lleó després que decidís paralitzar la immunització amb aquest fàrmac abans que l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) es pronunciés sobre uns casos de trombes rars apareguts en diversos països europeus.

Uns dos milions d'espanyols han estat ja vacunats amb la primera dosi de Vaxzevria -nom comercial d'aquest medicament-, que actualment s'estava inoculant a persones d'entre 60 i 65, juntament amb treballadors essencials -policies, docents o bombers, entre altres-.

Després de revisar 62 casos de trombes cerebrals venosos (CVST, per les seves sigles en anglès) i 24 casos de trombosis de la vena esplàcnica, els experts de l'EMA han conclòs que els coàguls de sang "inusuals" amb baixes plaquetes "han d'incloure's com a efectes secundaris molt rars" d'aquest fàrmac sobre la base de "totes les proves disponibles actualment", incloent l'assessorament d'un grup especial d'experts. Però, en tot cas, mantenen que els beneficis de la vacuna d'AstraZeneca per a prevenir la Covid-19 superen els riscos d'efectes secundaris.