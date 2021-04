Convoquen la primera edició del Concurs de Microcontes

Ullastrell

08.04.2021 | 04:00

Amb la voluntat de fomentar i divulgar la creació literària, la Biblioteca Josep Massagué i la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Ullastrell convoquen aquest any un nou Concurs entorn el món literari, Concurs de Microcontes. L'objectiu del certamen és animar les noves generacions en l'escriptura amb una modalitat àgil i assequible. El premi consistirà en 90 euros en forma de val per a bescanviar per llibres a una llibreria col·laboradora, per al microconte guanyador de cada categoria. Els premis seran lliurats el proper divendres 23 d'abril de 2021a les 18 hores coincidint amb la Diada de Sant Jordi, davant l'Ajuntament.

El concurs queda obert a la participació de totes les persones de 10 a 15 anys en la categoria jove, i a partir de 16 anys en la categoria d'adult que s'expressin literàriament en llengua catalana. El tema és lliure, tot i que ha de tenir relació amb el municipi d'Ullastrell, sigui a nivell de fil argumental o posicionament geogràfic. La data límit per presentar les obres és el dilluns 19 d'abril de 2021 a les 23 hores. Segons les bases del concurs, els treballs hauran de ser inèdits, han de ser redactats en llengua catalana, i no podran sobrepassar els 1.200 caràcters, inclosos títol i pseudònim. Només s'acceptarà un original per cada participant. Hi haurà dues categories: juvenil, a la qual es poden presentar persones de 10 a 15 anys inclosos, i adult, que és a partir de 16 anys.