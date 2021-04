Sanitat proposa la mascareta a la platja per passejar i si no hi ha distància

Centenars de turistes acudeixen a les platges llevantines, com la del Postiguet a Alacant, proveïts de mascaretes.

Centenars de turistes acudeixen a les platges llevantines, com la del Postiguet a Alacant, proveïts de mascaretes. EFE/Manuel Lorenzo

EFE

07.04.2021 | 13:28

Sanitat proposa l'ús de la mascareta obligatòria a les platges quan s'estigui passejant o en situacions en què no hi hagi distància de seguretat, mentre que planteja excloure-la durant el bany, la pràctica d'esport o en els períodes de descans en un lloc fix, tant en el mar com en piscines i altres espais aquàtics.

Aquestes són algunes de les propostes recollides en l'esborrany del document que el Ministeri de Sanitat traslladarà aquesta tarda a les comunitats autònomes, al qual ha tingut accés Efe, per a "modular" l'obligatorietat de l'ús de mascaretes que contempla la llei de nova normalitat fins i tot quan es pot mantenir la distància de seguretat de 1,5 metres.

En concret, es pretén acordar la regulació de l'article 6.2 que estableix que no serà exigible l'ús d'aquest element de protecció en el cas de l'exercici d'esport individual i permet que es pugui exceptuar quan, per la pròpia naturalesa de les activitats, l'ús resulti incompatible, conformement a les indicacions de les autoritats sanitàries.

Així, Sanitat plantejarà al Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut d'aquesta tarda, que s'equipari a l'exercici d'esport individual les activitats que suposin un esforç físic intens, de caràcter no esportiu, a l'aire lliure i de manera individual.