Primera xerrada online sobre la transició energètica

Viladecavalls

07.04.2021 | 04:00

L'Ajuntament de Viladecavalls organitza un cicle de formacions, en format online, per informar a la ciutadania dels recursos existents al nostre abast per fer front a la transició energètica davant de la crisi climàtica. Aquest cicle porta per títol "Crisi climàtica, com afrontar la transició energètica a la nostra llar?". La primera xerrada es durà a terme avui, dimecres, a les 19 hores. Tractarà sobre la nova convocatòria d'ajuts econòmics per a la rehabilitació energètica d'edificis ja existents.

La sessió es realitzarà per Microsoft Teams i és oberta a tota la ciutadania. Les persones interessades en participar al seminari d'aquesta tarda s'hauran de connectar a través del següent enllaç: http://ja.cat/webinar_eficiencia_energetica_01. El gestor energètic municipal moderarà la xerrada i el torn de preguntes. El cicle de seminaris web tindrà dues sessions més, que es duran a terme el 21 d'abril i el 5 de maig. S'hi parlarà sobre el nou Reial Decret que regula l'autoconsum fotovoltaic d'energia elèctrica, així com les diferents opcions per instal·lar plaques fotovoltaiques a les llars.