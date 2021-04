Intenten ocupar un habitatge dues vegades a Les Pedritxes

Matadepera

07.04.2021 | 04:00

La Policia Local va impedir el passat dijous i divendres, i en molt poques hores de diferència, dos intents d'ocupació d'un mateix habitatge a Les Pedritxes. Segons va explicar Matadepera.cat, els fets van succeir el passat 1 d'abril a quarts de vuit de la tarda i a quarts de tres de la matinada de l'endemà divendres. Els veïns van alertar d'una possible ocupació d'un habitatge. Es tractava de tres individus de nacionalitat espanyola que malgrat que van argumentar que no tenien recursos econòmics per viure, es desplaçaven en un cotxe llogat. Agents de la Policia Local van impedir l'ocupació i van tramitar les corresponents diligències al jutjat.

No és el primer cop que hi ha intents d'ocupació de domicilis a Matadepera. Des de principis d'any se n'han evitat una dotzena. Els intents d'ocupació es donen més a les urbanitzacions, tot i que també hi ha casos al centre del poble. El fet que els veïns estiguin alerta de tot allò que passa al seu voltant fa que els intents es detectin amb rapidesa, i quan hi ha vehicles o persones que no es coneixen s'acostuma a avisar a la policia. "En aquest sentit, la col·laboració veïnal és imprescindible", assenyalen des de la Policia Local.

Les autoritats aconsellen que s'instal·lin elements de seguretat passiva (alarmes, per exemple), però també que es vigili el consum de subministrament si no s'està a casa.